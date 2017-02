Meyer öffnet Tür für Eberl-Wechsel zum FCB

Max Eberl dürfte unter Umständen von Gladbach zum FC Bayern wechseln

Präsidiumsmitglied Hans Meyer von Borussia Mönchengladbach will einen Wechsel von Sportdirektor Max Eberl zu Bayern München nicht kategorisch ausschließen.

"Wenn Max Eberl es hundertprozentig will und die Bayern es hundertprozentig wollen, dann wird es auf irgendeine Art und Weise einen Weg geben, dass man das macht", sagte Meyer bei "Sport1" und ergänzte: "Aber wir hängen auch sehr an ihm."

Das gelte umgekehrt auch für Eberl. "Max Eberl hat einen ordentlich dotierten Kontrakt. Er hat mehrfach gesagt, dass er unglaublich glücklich über seine Arbeit hier ist", erklärte Meyer.

Die jüngsten Aussagen von Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge, den Favoriten für den vakanten Posten des Sportdirektors habe noch niemand auf dem Zettel, kommentierte Meyer mit einem Augenzwinkern: "Bei dem, was Karl-Heinz Rummenigge angedeutet hat, atme ich richtig auf. Wenn es übermorgen Max Eberl wird, kannst du diese Aussage mal richtig in den Koffer hauen. Es wird einer, an den gar niemand denkt. Und ihr redet seit Monaten über Eberl. Ist das kein Widerspruch?"

Den Top-Kandidaten der Münchner kennt Meyer laut eigener Aussage. Einen Namen nennen wollte der 74 Jahre alte frühere Bundesligatrainer aber nicht. "Ich bin nicht so nah dran, dass ich mich in der Öffentlichkeit dazu äußere", erklärte er.