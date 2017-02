Defensiv-Schwächen: Favre zählt Balotelli an

Mario Balotelli steht in Nizza unter Druck

Trainer Lucien Favre vom französischen Tabellendritten OGC Nice hat seinen exzentrischen Stürmerstar Mario Balotelli mit deutlichen Worten kritisiert.

"Ich will nicht über Mario reden. Wir reden über seine mangelhafte Defensivarbeit seitdem er hier ist", polterte der frühere Bundesligacoach vor dem Spiel von Nizza am Sonntag gegen Stade Rennes: "Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis es bei ihm 'Klick' macht".

Favre hatte Balotelli beim Top-Spiel gegen AS Saint-Étienne am vergangenen Mittwoch bis zur 82. Minute auf der Bank schmoren lassen.

"Was soll ein Trainer machen? Ich setze auf das Team, das meinen Ideen am ehesten entspricht", erklärte der Schweizer und ergänzte: "Ich glaube nicht, dass ich eine Pressekonferenz abhalten muss, nur um über Mario zu sprechen."

Das einstige Supertalent Balotelli war in sein Engagement in Nizza überragend gestartet und hatte in seinen ersten drei Einsätzen in der Ligue 1 fünf Treffer erzielt. Danach gelangen ihm in zehn Partien nur noch vier weitere. Zudem flog das Enfant terrible zweimal vom Platz. In den letzten Wochen zeigte Balotellis Formkurve insgesamt deutlich nach unten.

Ob der inzwischen 26-Jährige an der Côte d'Azur über den Sommer hinaus eine Zukunft hat, ist fraglich. Momentan gibt es noch keine Anzeichen, dass Nizza den Jahresvertrag mit dem umstrittenen Angreifer verlängert.

Angeblich steht eine Rückkehr nach England im Raum. Dort spielte Balotteli bereits für Liverpool und Manchester City.