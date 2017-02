Džeko knipst weiter! Roma sichert Platz zwei

Edin Džeko erzielte beim Roma-Sieg gegen Crotone sein 18. Saisontor

Nationalspieler Antonio Rüdiger bleibt mit AS Rom Verfolger Nummer eins des italienischen Rekordmeisters und Spitzenreiters Juventus Turin. Die Römer setzten sich am Sonntag mit 2:0 (1:0) beim FC Crotone und feierten den sechsten Sieg in den letzten sieben Spielen in der Serie A.

Dank der Tore von Radja Nainggolan (40.) und des ehemaligen Wolfsburgers Edin Džeko (77.) verringerte der Tabellenzweite seinen Rückstand auf Juve auf vier Punkte.

Džeko hatte in der Anfangsphase einen Foulelfmeter verschossen (17.) - schon sein zweiter vergebener Strafstoß in der laufenden Serie-A-Saison. Zudem traf der 30 Jahre alte Goalgetter einmal Aluminium. Mit jetzt 18 Treffern in 24 Spielen baute der Bosnier seine Führung in der Torschützenliste trotzdem aus. Ebenfalls beeindruckend: Džeko traf nun in sechs aufeinanderfolgenden Pflichtspielen für das Team aus der Ewigen Stadt.

Roma-Keeper Wojciech Szczęsny hatte Glück, als ein durch einen Patzer von ihm verursachter Treffer des Abstiegskandidaten wegen Abseitsstellung nicht zählte.

Rüdiger stand 90 Minuten auf dem Platz.

Turin mit Weltmeister Sami Khedira könnte allerdings mit einem Sieg am Abend (20:45 Uhr) bei Calgiari Calcio wieder auf sieben Zähler davonziehen.