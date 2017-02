BVB veröffentlicht Anti-Hooligan-Statement

Borussia Dortmund wendet sich in einem Statement gegen gewaltbereite Fans

Borussia Dortmund hat mit einem über die Sozialen Medien veröffentlichten Statement auf die erneuten Vorfälle mit offenbar gewaltbereiten Anhängern reagiert und diese scharf verurteilt.

"Wer mit Sturmhauben, Pyrotechnik und Kampfausrüstung im Namen von Borussia Dortmund unterwegs ist, missbraucht die Farben und Werte unseres Vereins und seiner rund 10 Millionen Freunde und Fans in ganz Deutschland. Gemeinsam mit ihnen stehen wir für eine offene und friedliche Fankultur, die wir auch weiterhin Woche für Woche in und außerhalb der Stadien erleben möchten", hieß es in der Botschaft.

Jeder, der diese Werte "uneingeschränkt" mit dem Verein teile, sei "weiterhin herzlich willkommen."

Im Vorfeld des Bundesligaspiels bei Darmstadt 98 hatte die Polizei am Samstag zwei Busse mit BVB-Hooligans gestoppt.

Tipp vor dem Zugriff kam vom BVB

In den Bussen wurden Kampfsporthandschuhe, Pyrotechnik und Drogen sichergestellt. Zudem fanden die Beamten mutmaßlich gestohlene Darmstadt-Banner sowie Vermummungsgegenstände.

Nachdem die Personalien der Mitfahrer festgestellt worden waren, wurden die Busse nach Dortmund zurückgeschickt. Einige der Insassen, so die Polizei, seien "bereits wegen Ausschreitungen in Zusammenhang mit Fußballspielen aufgefallen".

Der BVB selbst informierte die Polizei über die Planungen der Problemfans. Der Klub hatte nach eigenen Angaben am Samstagvormittag Kenntnis von den beiden Bussen erlangt und die Information umgehend weitergeleitet.