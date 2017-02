Comeback von BVB-Leihgabe Subotić: "Dreckig"

Neven Subotić konnte bei seinem Comeback keinen Sieg feiern

Für Peter Stöger hatte die 1:2-Niederlage seines 1. FC Köln beim SC Freiburg wenigstens einen positiven Aspekt. Dass er seinen Winter-Neuzugang Neven Subotić einsetzen konnte, freue ihn sehr, sagte der Coach.

#Stöger: Ich freu mich, dass so ein guter Typ wie @NSubotic4 wieder spielen kann. #SCFKOE — 1. FC Köln (@fckoeln) 12. Februar 2017

"Er ist ein Spieler, der ein richtig guter Typ ist und der eine beschissene Zeit hinter sich hat. Umso besser, dass er endlich wieder auf dem Platz steht." Für die Leihgabe von Borussia Dortmund war es der erste Einsatz in der Bundesliga seit fast einem Jahr. Der in der Vergangenheit von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfene Innenverteidiger hatte zuvor am 2. März 2016 beim 2:0 des BVB in Darmstadt seinen letzten Bundesliga-Einsatz gehabt.

Zwischenzeitlich hatte er Rückenprobleme, Armprobleme, wurde operiert, hatte Knieprobleme - und fand letztlich ohnehin kaum noch Berücksichtigung durch BVB-Coach Thomas Tuchel. Vor wenigen Wochen folgte daher der Wechsel zu den Kölnern, nun stand der 28-Jährige erstmals in der Startelf.

Wie sich das denn auf dem Platz angefühlt habe, wurde er anschließend bei "Sky" gefragt. "Sehr dreckig", antwortete der Serbe mit einem leichten Grinsen. Nach so langer Pause war für ihn in Freiburg noch nicht alles ideal gelaufen. Er könnte für die Kölner im Schlussspurt um die Europapokal-Plätze aber noch wertvoll werden. Vor allem dank seiner Erfahrung.