Pechsträhne hält an: Götze fehlt in der CL

Mario Götze wird dem BVB in Portugal fehlen

Es ist bislang eher eine Saison zum Abhaken für Mario Götze. Dabei sollte es für den Mittelfeldspieler nach seiner Rückkehr vom FC Bayern zu Borussia Dortmund eigentlich alles besser werden. Doch immer wieder machen kleine Verletzungen dem Weltmeister zu schaffen, zudem ist sein Standing bei Trainer Thomas Tuchel bislang nicht das beste.

In der Liga fehlte der 24-Jährige am Wochenende bei der 1:2-Pleite beim Tabellenletzten Darmstadt 98. Muskuläre Probleme hatten Götze zu schaffen gemacht. Doch auch in den drei Spielen davor durfte er lediglich 24 Minuten ran, saß zwei Mal nur auf der Bank.

In der Champions-League-Partie am Dienstag gegen Benfica wird Götze hingegen wohl nicht einmal als Ersatzspieler dabei sein. Der BVB muss das Achtelfinal-Hinspiel ohne den Rückkehrer austragen. Nach Informationen der "Sport Bild" wird der Außenbahnspieler nicht mit nach Lissabon reisen. Über einen Grund schweigt sich die Zeitschrift bislang aus, vermutlich haben sich die Beschwerden der letzten Woche noch nicht wieder gebessert. Schon beim Abschlusstraining für das Spiel gegen die Lilien hatte Götze gefehlt.