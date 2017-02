Hoffenheim jagt Süle-Nachfolger in Freiburg

Freiburgs Kempf soll nach Hoffenheim wechseln

Nach dem Abgang von Sebastian Süle zum FC Bayern München im Sommer ist die TSG 1899 Hoffenheim auf der Suche nach einem Ersatz für die Innenverteidigung anscheinend beim SC Freiburg fündig geworden.

Wie die "Fussball Bild" berichtet, soll Marc-Oliver Kempf in den Fokus des Klubs aus dem Kraichgau geraten sein. Der 22-Jährige gehörte in der letzten Saison zu den absoluten Leistungsträgern beim Schwarzwald-Klub und absolvierte 30 Partien in der zweiten Liga. Fünf Tore schoss der 1,86-m-große Abwehrmann und legte zudem zwei Treffer auf.

Kempf ist zudem ehemaliger U20-Nationalspieler und gilt als hochtalentiert. In der 1. Bundesliga kam der Pechvogel in dieser Saison jedoch noch nicht zum Einsatz, weil ihn eine hartnäckige Meniskusverletzung zurückwarf. Monatelang konnte der variable Defensivspezialist nur zuschauen. Erst im neuen Jahr kehrte Kempf ins Mannschaftstraining zurück.

Zuletzt sammelte er in einem Vorbereitungsspiel der Freiburger U23 Spielpraxis und schoss sogar ein Tor. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft im Sommer 2018 aus. Allzu tief müsste die TSG wohl nicht in die Tasche greifen, um den Spieler aus dem Breisgau loszueisen.