Hoffenheim bangt um Uth

Mark Uth (Mitte) wird der TSG in den nächsten Tagen fehlen

Stürmer Mark Uth von 1899 Hoffenheim hat während des 1:2 beim VfL Wolfsburg am Sonntag eine Rippenprellung erlitten.

Mark #Uth hat sich in Wolfsburg eine Rippenprellung zugezogen & wird in den nächsten Tagen kürzer treten müssen. Gute Besserung, Mark! #tsg pic.twitter.com/gsUJnUS0jJ — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 13. Februar 2017

Der 25-Jährige werde "in den nächsten Tagen kürzertreten müssen", teilten die Kraichgauer bei Twitter mit. Der ehemalige Kölner war in der 23. Minute beim Stand von 1:0 für Hoffenheim ausgewechselt worden.

Uth erzielte in dieser Saison in 14 Spielen sechs Tore und legte zudem zwei Treffer für seine Mitspieler auf. Nach einem Muskelündelriss zu Beginn der Saison kam er seit dem 12. Spieltag in jeder Partie zum Einsatz.