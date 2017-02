Vor Bayern: Wenger nimmt Özil in die Pflicht

Mesut Özil wurde von seinem Coach in die Pflicht genommen

Vor dem CL-Achtelfinal-Duell mit dem FC Bayern München hat Arsenal-Teammanager Arsène Wenger Mesut Özil in die Pflicht genommen. Der Franzose forderte, dass der DFB-Kicker endlich wieder treffen solle.

"Es ist an der Zeit, dass er wieder trifft", wird Wenger auf der Homepage des Klubs zitiert. "Vielleicht findet er so sein Selbstvertrauen wieder, denn zuletzt hat er Chancen vergeben, deren Verwertung für ihn nicht unmöglich scheint."

Beim 2:0-Erfolg der Gunners über Hull City jagte Özil zuletzt einen Volley in aussichtsreicher Position über den Querbalken. "Ich habe gemerkt, dass er sich nicht gut gefühlt hat. Dies ist immer problematisch, da man von ihm immer etwas Besonderes erwartet, aber in Wahrheit hat er [gegen Hull Anm. d. Red] technische Fehler gemacht, die man von ihm nicht kennt.

Wenger setzt auf Heimrecht

Auch zum anstehenden Vergleich mit den Bayern äußerte sich Wenger: "Ja, wir haben schlechte Erfahrungen mit ihnen, aber ich fühle, dass wir diesmal eine gute Möglichkeit haben." Hoffnung setzt der 67-Jährige dabei vor allem auf das Heimrecht im entscheidenden zweiten Spiel. Die Historie spricht allerdings für den deutschen Rekordmeister, der sich in K.o.-Duellen bislang immer gegen seinen Lieblingsgegner durchsetzen konnte.

2005 setzten sich die Bayern nach einem 3:1 im Hinspiel in München und einem 0:1 in London im Achtelfinale durch. 2013 gewann das Team aus München die erste Partie in London 3:1 und hatten dann beim 0:2 in der Allianz Arena viel Glück, das Viertelfinale zu erreichen. 2014 gab es erneut einen 2:0-Auswärtserfolg und danach ein 1:1 zu Hause.

Deutliche Statistik

Die Bayern, die die letzten 15 Heimspiele in der Champions League gewonnen haben, schieden letztmals 2010/2011 im Achtelfinale (gegen Inter) aus. Danach erreichten die Münchner fünfmal in Serie mindestens das Viertelfinale, insgesamt seit Einführung der Champions League 15-mal. Nur 2000/2003 (Gruppenphase) sowie 2003/2004, 2005/2006 und 2010/2011 (jeweils Achtelfinale) war früher Schluss.

Arsenal schied dagegen in den vergangenen sechs Jahren immer im Achtelfinale aus. Letztmals hatten sich die Gunners 2009/2010 gegen den FC Porto durchgesetzt.