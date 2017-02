Frankfurt verlängert mit Nachwuchs-Assen

Janina Hechler bei ihrem Bundesliga-Debüt im November 2016

Der siebenmalige Meister 1. FFC Frankfurt hat die Verträge mit fünf Nachwuchs-Spielerinnen verlängert.

Lisa Ebert (16), Alexandra Emmerling (17), Janina Hechler, Selina Ostermeier und Bibiane Schulze Solano (alle 18) haben sich bis zum 30. Juni 2019 an den FFC gebunden.

Zur Halbzeit in der Allianz Frauen-Bundesliga rangiert der 1. FFC Frankfurt auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Abstand zum drittplatzierten Deutschen Meister FC Bayern München beträgt sechs Punkte. Am Sonntag startet der FFC gegen Aufsteiger Borussia Mönchengladbach in die Rückrunde.

Lisa Ebert und Janina Hechler sind gerade für die U17 beziehungsweise U19-Nationalmannschaft nominiert worden.