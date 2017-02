Heidel mit Blick nach vorn - Lob für Goretzka

Für Schalke-Sportvorstand Christian Heidel soll der Weg des Klubs weiter nach oben gehen

Sportvorstand Christian Heidel sieht beim Bundesligisten FC Schalke 04 nach wie vor die Möglichkeit, aus einer schwierigen eine gute Saison zu machen, sagte Heidel in einem auf der Vereins-Homepage veröffentlichten Beitrag.

Zu dem generellen Vorhaben gehöre es aber auch, in der Europa League gegen PAOK Saloniki in das Achtelfinale zu kommen. Heidel sieht für Schalke trotz des schweren Loses Bayern München auch im DFB-Pokal "eine reelle Chance" auf den Halbfinaleinzug. "Ich hatte den Eindruck, dass der eine oder andere nach der guten Vorstellung in Sandhausen in Depressionen verfallen ist, weil das Los Bayern München heißt. Das ist genau das Falsche."

"Wir haben in der Bundesliga bewiesen, dass man in München nicht verlieren muss. Das war ein erster Schritt. Wir werden dort mit breiter Brust auflaufen", sagte Heidel zum 1:1 in der Liga bei den Bayern. Im Cup-Viertelfinale stehen sich Titelverteidiger Bayern und Schalke am 1. März gegenüber.

Lob für Goretzka

Zudem lobte der 53-Jährige Leon Goretzka und verstand die Kritik am 22-Jährigen nicht. "Wenn man aus 18 Metern an den Pfosten schießt, hat man keine Riesenchance vergeben, sondern einfach Pech gehabt. Der Schuss war optimal, besser konnte er den Ball eigentlich nicht treffen. Da haben nur ein paar Zentimeter gefehlt", erklärte Heidel und fügte an: "Leon hat dem Spiel insgesamt seinen Stempel aufgedrückt. Die Hertha hat ihn in der zweiten Hälfte fast in Manndeckung genommen. Er hat sich dieses Tor durch sehr viel Fleiß und gute Aktionen verdient. Wir wissen, dass Leon ein wichtiger und elementarer Bestandteil unseres Kaders ist und freuen uns, dass er bei uns ist."