Heidenheim wochenlang ohne Halloran

Ben Halloran fällt beim 1. FC Heidenheim verletzt aus

Der 1. FC Heidenheim muss voraussichtlich sechs bis acht Wochen ohne den Australier Ben Halloran auskommen. Der Mittelfeldspieler fällt mit einem Innenband-Teilriss am rechten Knie aus, wie der Tabellenfünfte mitteilte.

Die Verletzung zog sich Halloran bei einem Pressschlag im Training zu.

Der 24-Jährige traf in bislang 15 Pflichtspielen in dieser Saison zweimal für Heidenheim. Am 17. Februar empfängt die Mannschaft von Frank Schmidt Tabellenführer VfB Stuttgart.