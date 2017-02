Grillitsch bei Werder vor Comeback

Florian Grillitsch musste zuletzt verletzt pausieren

Nach seiner Verletzungspause steht Florian Grillitsch bei Werder Bremen vor seinem Comeback. Wie die Hanseaten mitteilten, wird der 21-jährige ÖFB-Legionär am Dienstag wieder ins Training einsteigen und könnte damit schon am Samstag in Mainz zur Verfügung stehen.

Mittelfeldspieler Grillitsch verpasste die bisherigen vier Frühjahrspartien wegen einer Schulterverletzung, in den letzten fünf Partien vor Jahreswechsel hatte der Niederösterreicher wegen muskulärer Probleme pausieren müssen. Im Sommer wird Grillitsch nach vier Jahren in Bremen zum Bundesliga-Konkurrenten Hoffenheim wechseln.

apa/red