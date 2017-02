Tuchel: "Urteil ein moralischer Zeigefinger"

Thomas Tuchel äußert sich zur Strafe gegen den BVB

BVB-Coach Thomas Tuchel zeigt Verständnis für die Sperrung der Südtribüne - trotz aller Bauchschmerzen.

"Das ist ein drastisches Urteil, dass wir vollumfänglich verstehen und akzeptieren", erklärte der 43-Jährige am Montag vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Benfica Lissabon: "Ich hoffe, dass diese harte Maßnahme zu einer Versachlichung der Diskussion führt".

In der Strafe wegen beleidigender Plakate auf der riesigen "Gelben Wand" stecke "viel Moral", sagte Tuchel: "Da steckt ein erhobener moralischer Zeigefinger drin. Die Gelbe Wand ist ein Monument des Weltfußballs. Da stehen 25.000 Menschen, die Individuen sind, die man respektieren muss. Das ist eine Kollektivstrafe, die sehr, sehr vielen Leuten wehtut, die sich komplett von Gewalt und artikulierter Gewalt distanzieren würden." Der BVB werde "versuchen, damit umzugehen".

Der BVB hatte auf einen Einspruch gegen den Strafantrag des Kontrollausschusses des Deutschen Fußball-Bundes verzichtet. Damit ist die Südtribüne für das Bundesligaspiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg gesperrt. Zudem muss der Verein 100.000 Euro Strafe zahlen.

"Trauen uns eine große Leistung zu"

Die Niederlage beim Tabellenletzten Darmstadt 98 am Samstag sieht Tuchel unterdessen als Ausrutscher an. "Das war ein Ausreißer nach unten, der uns enttäuscht hat. Jetzt gilt es, neues Vertrauen in uns zu finden", so der 43-Jährige: "Es gibt keinen Favoriten. Wir bereiten uns auf eine sehr schwierige Aufgabe vor. Wir trauen uns eine große Leistung zu. Wir haben bewiesen, wozu wir in der Lage sind."

Der portugiesische Rekordmeister müsse mit dem "stärksten Borussia Dortmund klarkommen, dass wir sein könne". Allerdings zeigt Tuchel großen Respekt vor Benfica: "Auch Bayern München wurde hier vor große Probleme gestellt. Es steigt der Adrenalinpegel. Das bringt hoffentlich das Beste aus uns heraus."

Die Münchner hatten Benfica im vergangenen Jahr im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschaltet (1:0, 2:2).