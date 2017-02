Nächstes Martial-Tor wird extrem teuer

Der nächste Treffer von Anthony Martial kostet Manchester United eine Riesensumme

Der nächste Treffer von Anthony Martial wird für Englands Rekordmeister Manchester United richtig teuer. Nach seinem insgesamt 25. Tor für die Red Devils darf sich sein Ex-Verein AS Monaco über eine Prämie von zehn Millionen Euro freuen. Dies berichtet die Plattform "Football Leaks".

Schon am Donnerstagabend (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker) im Hinspiel der ersten k.o.-Runde der Europa League gegen AS Saint-Étienne könnte Martial jener Treffer gelingen, der auch AS Monaco jubeln lassen würde. Bei seinem Wechsel im Sommer 2015 war im Vertrag die Summe von zehn Millionen Euro als Belohnung für 25. Treffer im United-Dress festgeschrieben worden.

Weitere zehn Millionen sind demnach zu zahlen, wenn Martial bis Juni 2019 insgesamt 25 Einsätze über zumindest 45 Minuten für Frankreichs Nationalteam absolviert (derzeit hält er bei deren 15). Die dritte Klausel über zehn Millionen würde United an Monaco überweisen müssen, sollte er eines Tages bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres unter die Top 3 kommen.

apa/red