Lindelöf: Mit besten Tugenden gegen den BVB

Mit großen Schritten die Karriereleiter herauf: Victor Lindelöf

Spätestens seit angeblichen Gesprächen zwischen Benficas Victor Lindelöf und Manchester United steht das 22-jährige Abwehrtalent unter öffentlicher Beobachtung. Was kann der junge Schwede und beißt sich der BVB in der Champions-League womöglich an ihm die Zähne aus?

Die bisherige Karriere von Victor Lindelöf gleicht einer Geschichte aus dem Bilderbuch. In seiner schwedischen Heimatstadt Västerås lernte er bei den dort ansässigen Vereinen das Fußballspielen und debütierte 2010 in der dritten schwedischen Liga für Västerås SK. Ende 2012 wagte er den Schritt in die Nachwuchsabteilung von Benfica Lissabon und kickt seit 2015 auf hohem Niveau bei den Profis. Nebenbei etablierte er sich durch Einsätze ab der U16 im schwedischen Nationalteam und lief als Stammspieler bei der EM 2016 auf.

Beeindruckendes Stellungsspiel und sicherer Passgeber

Kein Wunder also, dass der 1,87 Meter große Abwehrrecke zuletzt immer wieder mit Manchester United und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wurde. Seine spielerischen Tugenden wirken durchaus eindrucksvoll und lassen sich aktuell in großer Regelmäßigkeit bewundern. Seit Anfang 2016 agiert Lindelöf bei SLB als Stammspieler und spielt seitdem fast jedes Spiel durch.

Trotz seines jungen Alters weist er routiniert wirkende Stärken auf. Lindelöf überzeugt durch geschicktes, schnelles Zulaufen von gefährlichen Situationen und weiß durch gezielte Grätschen und Körpereinsatz zu überzeugen. Passquoten von über 80 Prozent, sicheres Stellungsspiel und teilweise gefährliche Spieleröffnungen durch Flanken aus hinterster Reihe runden das Spiel des 22-Jährigen ab.

Mit ihm auf dem Feld hat Benfica in der laufenden Spielzeit im Schnitt 0,83 Gegentore in Pflichtspielen kassiert, profitiert aber natürlich auch von den Diensten des routinierten Kapitäns Luisão und den Außenverteidigern Eliseu und Semedo. Auch wenn Lindelöf robust auftritt, wird er nur äußerst selten verwarnt und hat in Portugal bereits alle begehrten Trophäen eingesackt. Hinzu kommt der U21-EM-Titel mit Schweden.

Larsson: Lindelöf ist bereit für Manchester

Dass die beiden englischen Topklubs für das Talent angeblich bis zu 45 Millionen auf den Tisch legen wollen, verwundert bei den Fähigkeiten des Innenverteidigers und der derzeitigen Entwicklung des Marktes für junge Talente keineswegs. Schwedens Stürmer-Legende Henrik Larsson sagte unlängst dem "Mirror": "Er spielt bereits auf einem hohen Niveau, er wird sich auch bei ManUnited durchsetzen."

Im Winter haben sich die Red Devils vorerst von einem Transfer distanziert, im Sommer 2017 ist der Verteidiger aber wohl für eine festgeschriebene Ablöse von 30 Millionen zu haben. Jedoch wurde zuletzt auch über eine Vertragsverlängerung bei SBL spekuliert. Personell notwendig wäre ein Kauf für Manchester und Chelsea nicht, eine Verstärkung aber allemal.

Spiele gegen Dortmund als Feuerprobe

In der Champions-League kann Lindelöf gegen Borussia Dortmund nun unter Beweis stellen, dass er nicht nur in einer mittelmäßigen europäischen Liga wie der portugiesischen in der Lage ist, den Abwehrverbund zu stählern. In der Gruppenphase stand die Abwehr des portugiesischen Rekordmeisters oft alles andere als sicher. Die Qualifikation für das Achtelfinale erfolgte nur äußerst knapp.

Das Kräftemessen mit den Borussen kann für den jungen Schweden definitiv als Feuerprobe dienen. Dortmunds Stärke ist die Offensive. Mit pfeilschnellen Angreifern wie Aubameyang, Reus oder Dembélé hat der BVB sage und schreibe 63 Tore in 28 Spielen erzielt. Im Gegensatz zur schwankenden Bundesligasaison zeigten sie auf europäischem Parkett ihr ganzes Können und ließen in ihrer Gruppe sogar Real Madrid hinter sich.

Wenn Lindelöf sein ganzes Können abruft, kann er das Duell mit dem BVB spannend gestalten. Er wird jedoch nicht verhindern können, dass sich die Dortmunder im Achtelfinale durchsetzen.

Aber auch ein Ausscheiden wird den jungen Schweden mit den vorbildlichen Tugenden nicht davon abhalten, seine eigene Bilderbuch-Geschichte fortzuschreiben. Früher oder später wird er in einer europäischen Top-Liga Stürmern das Leben schwermachen.

Lionard Tampier