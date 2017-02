Subotić: "Alles herzlich" beim 1. FC Köln

BVB-Leihgabe Neven Subotić fühlt sich wohl beim 1. FC Köln

Bei Borussia Dortmund kam Neven Subotić nicht mehr zum Zug. Sein Wechsel auf Leihbasis zum 1. FC Köln scheint für ihn der richtige Weg zu sein. Der Verteidiger fühlte sich sofort richtig wohl bei seinem neuen Klub.

Zwar ging der erste Einsatz für den Serben vom Ergebnis her in die Hose (1:2-Niederlage beim SC Freiburg), doch Subotić spielte in der Abwehrzentrale so, als hätte er keine verletzungsbedingte Pause von rund einem Jahr hinter sich. Jetzt verrät der 28-Jährige, wieso er seinen Einstieg beim Effzeh so positiv empfand.

"Es gab in Köln gleich zu Beginn zwei Momente, die mir gezeigt haben, wie herzlich hier alles ist", erklärte die BVB-Leihgabe in der "Fussball Bild": "Es sind die kleinen Zeichen. Schon vor meinem ersten Training am Geißbockheim gab es für mich eine Trinkflasche in der Kabine mit meiner Nummer 2. Und im Stadion hing gleich mein Foto. Dies finde ich bemerkenswert." Das seien Signale gewesen, wie offen und herzlich es bei seinem neuen Verein zugehe.

Mit den Kölnern will der zweifache deutsche Meister nun bis Saisonende Gas geben und sich weiter intensiv einbringen. "Ich war zufrieden auf dem Platz, wurde direkt herausgefordert, hatte sofort Zweikämpfe. Für mich zählt nun, diese Leistung zu bestätigen", sagte der Innenverteidiger.