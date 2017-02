SKN-Neuzugang Korkmaz verletzt out

Für Ümit Korkmaz beginnt seine Österreich-Rückkehr nicht wunschgemäß

Für Ümit Korkmaz beginnt seine Österreich-Rückkehr nicht wunschgemäß. Der Neuzugang des SKN St. Pölten steht mit einer Oberschenkelverletzung rund zwei Wochen nicht zur Verfügung. Dies gab der Bundesliga-Aufsteiger Dienstagfrüh bekannt.

Der Ex-ÖFB-Teamspieler hatte am Samstagabend bei der 0:2-Niederlage des SKN gegen RB Salzburg kurz vor Ende der ersten Halbzeit einen Stich an der Rückseite der Oberschenkel-Muskulatur verspürt und war deshalb sofort ausgewechselt worden. Für den 31-Jährigen war es sein erstes Bundesliga-Spiel seit 26. April 2008, als er sich beim 1:0-Sieg in Ried von den Rapid-Fans verabschiedet hatte.

Nach seinen starken Auftritten bei der Europameisterschaft war der Flügelflitzer zu Eintracht Frankfurt in die deutsche Bundesliga gewechselt, wo jedoch sein großes Verletzungspech begann. Dieses verfolgte Korkmaz auch bei den folgenden Stationen in Bochum, Ingolstadt und zuletzt bei Çaykur Rizespor, wo er zudem kaum Spielpraxis bekam.

Beim SKN St. Pölten erhoffte sich der Heimkehrer eine neue Chance. Nun heißt es aber vorerst bitte warten. Bei der Auswärtspartie am Samstag (ab 18:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Altach und im folgenden Heimspiel gegen Sturm Graz ist der Publikumsliebling wegen seiner Verletzung kein Thema.

