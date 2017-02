Maradona soll Napoli Glück bringen

Diego Maradona drückt Neapel gegen Real die Daumen

Diego Maradona soll SSC Napoli am Mittwochabend (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid als Glückbringer dienen.

Das argentinische Fußball-Idol, das vor 30 Jahren erstmals die italienische Meisterschaft mit Napoli gewann, wird während des Achtelfinal-Hinspiels im Estadio Santiago Bernabeu neben Klub-Präsident Aurelio de Laurentiis Platz nehmen und den Azzurri die Daumen drücken.

Der 56-Jährige traf am Montagabend in der spanischen Hauptstadt in Begleitung seiner Lebensgefährtin Rocio Oliva, seines Enkelsohns Benjamin und anderer Angehörigen ein. "Es wird ein zähes Duell, doch wir können es schaffen", sagte Maradona.

Der Weltmeister-Kapitän von 1986, der von 1984 bis 1991 für Napoli spielte, wird in Neapel immer noch vergöttert. Am 10. Mai wird er zum Ehrenbürger der Stadt ernannt - es ist der 30. Jahrestag des Scudetto. An diesem Tag ist in Neapel eine große Feier geplant. Bürgermeister Luigi De Magistris will Maradona den Ehrenschlüssel der Stadt verleihen.