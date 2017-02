Hitzfeld: Müller sollte Kapitän werden

Ottmar Hitzfeld (r.) setzt sich für Thomas Müller als FCB-Kapitän ein

Ottmar Hitzfeld leitete zwei Mal die Geschicke als Bayern-Trainer. Er hat nach dem Ausscheiden von Philipp Lahm im Sommer schon eine Idee, wer der nächste FCB-Kapitän werden sollte.

"Für mich ist Thomas Müller prädestiniert für das Kapitänsamt", sagte Hitzfeld gegenüber "eurosport.de": "Er ist eine Identifikationsfigur, ein Bayer durch und durch. Er könnte diese Rolle hervorragend umsetzen. Er gibt gute Interviews, stellt sich oft vor die eigene Mannschaft, hat intern großen Einfluss."

Ansonsten kämen für den 68-Jährigen noch Manuel Neuer oder Jérôme Boateng in Frage. Oder aber ein Ex-Dortmunder: "Auch Mats Hummels, der beim BVB schon Kapitän war. Ich weiß aber nicht, wie groß sein Einfluss bei Bayern schon ist. Ich bin mir sicher, dass Carlo Ancelotti die richtige Entscheidung treffen wird. Wenn jemand die richtigen Antennen dafür hat, dann er", ist sich der ehemaliger Schweizer Nationalcoach sicher.

Lahm wird sich erinnern, "welche Ehre es war"

Dass Lahm am Ende der Saison die Stiefel an den Nagel hängt und vorerst auch kein anderes Amt beim deutschen Rekordmeister bekleiden wird, hätte Hitzfeld nicht gedacht. "Ich bin davon ausgegangen, dass er noch ein Jahr weiterspielt und dann eine Rolle im Management übernimmt. Dass nun gar nichts daraus wird, hat mich überrascht." Trotzdem werde der Linksverteidiger nicht von der Bildfläche verschwinden und mit großer Wahrscheinlichkeit bald wieder an die Säbener Straße zürückkehren.

"Die Türen beim FC Bayern stehen Lahm ja weiterhin offen. Er muss nun Abstand gewinnen, sich dem Alltagsgeschäft Bundesliga fürs Erste entziehen - dann wird er sich irgendwann schon daran erinnern, welch Ehre es war, für den FC Bayern tätig zu sein", ist sich der Schweizer sicher.