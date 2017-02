Guido Burgstaller: "Mache nicht viel anders"

Guido Burgstaller will mit seinen Schalkern weiter für positive Resultate sorgen

Guido Burgstaller hat sich beim FC Schalke 04 innerhalb weniger Wochen zum Publikumsliebling entwickelt. Den Gelsenkirchener Zuschauern gefällt die Art und Weise, die der Österreicher auf dem Rasen "malocht".

Auf der vereinseigenen Homepage "schalke04.de" versicherte der Stürmer-Neuzugang aus Nürnberg nach dem Heimsieg gegen die Berliner Hertha (2:0) zunächst: "Wir sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Die drei Zähler waren sehr wichtig und haben uns alle gefreut."

Der 27-jährige Burgstaller, der neben 14 Zweitligatoren für den Club in der Hinrunde nun auch schon bei zwei Saisontoren für den S04 steht, gibt sich trotz der großen Anerkennung des königsblauen Publikums nach seinen ersten Auftritten bescheiden: "Ich mache im Grunde nicht viel anders als noch zu Zweitligazeiten. Die Mannschaft hat es mir auch sehr leicht gemacht. Ich fühle mich sehr wohl und bin glücklich darüber, dass ich hier Fußball spielen darf. Ich gebe immer mein Bestes, das habe ich auch vom ersten Tag an auf Schalke getan."

Auch für die kommenden Aufgaben in der Bundesliga und in der Europa League sieht Guido Burgstaller sich und seine Teamkollegen gut gerüstet und formulierte ehrgeizige Ziele: "In Saloniki wollen wir wieder so stark auftreten und uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten."

Schalke trifft am Donnerstagabend (ab 21:05 Uhr) auf den Tabellendritten aus der griechischen Superleague.