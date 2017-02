Darmstadt: Heller vor dem Abflug

Kann Lilien-Coach Torsten Frings (r.) Marcel Heller zum Bleiben überreden?

Schlechte Nachricht für Lilien-Fans: Mittelfeldspieler Marcel Heller vom abstiegsbedrohten Bundesligisten Darmstadt 98 wird das Schlusslicht im Abstiegsfall voraussichtlich verlassen.

"Ich sage klar und deutlich, dass mein Ziel die Bundesliga ist. Ich will da noch ein paar Jahre spielen", äußerte der 31-Jährige im "hr"-Fernsehen.

Heller spielt seit der Saison 2013/2014 in Darmstadt und arbeitete sich zusammen mit den Lilien innerhalb von wenigen Jahren bis in die 1. Bundesliga hoch. In seiner Zeit beim Klub schoss er in 132 Spielen 14 Tore und legte 27 Treffer auf.

Der SVD steht zur Zeit mit 12 Punkten aus 20 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt zur Zeit sieben Punkte. Bis zum Relegationsrang wären es vier Zähler.