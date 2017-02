Gladbach eröffnet Online-Fanshop für Amerika

Die US-Fans der Borussia können nun Gladbach-Trikots im eigenen Shop bestellen

Borussia Mönchengladbach verstärkt seine Internationalisierungsbemühungen.

In Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Agentur Soccer Ventures bietet der Tabellenzehnte der Bundesliga künftig unter der Webadresse borussiastore.com Fanartikel für Anhänger auf dem amerikanischen Kontinent an. Das Logistikzentrum wird im kalifornischen Karlsbad stehen.

"Es freut mich sehr, dass unsere Fans in Übersee nun nicht mehr so große Umstände in Kauf nehmen müssen, um unsere Fanartikel zu erwerben", sagte Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers. Neben der Eröffnung des amerikanischen Online-Shops plant Gladbach, Camps seiner Fußballschule in Amerika zu etablieren und beschäftigt sich zudem mit der Möglichkeit einer US-Tour.