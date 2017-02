Medien: Bentaleb bleibt dank Klausel Schalker

Bis 2021 ein Schalker? Nabil Bentaleb fehlt dazu nur noch ein Spiel

Der von Tottenham ausgeliehene Nabil Bentaleb wird wohl auch in der nächsten Saison beim FC Schalke 04 spielen. Dank einer Klausel im Vertrag soll eine Kaufoption schon bei der nächsten Partie aktiviert werden.

Nach nur einem halben Jahr ist Nabil Bentaleb nicht mehr aus dem Mittelfeld von Schalke 04 wegzudenken. Seit Wochen ist der Algerier einer der herausragenden Akteure bei den Königsblauen. Bislang war Bentaleb nur auf Leihbasis in Gelsenkirchen - doch das soll sich beim nächsten Spiel ändern.

Laut "Bild"-Informationen wird eine Kaufoption, die sich die Knappen für den 22-Jährigen gesichert haben, nach dem 18. Startelf-Einsatz automatisch aktiviert. Kostenpunkt: 19 Millionen Euro. Der Leihvertrag des Algeriers würde also automatisch in einen Vier-Jahres-Kontrakt bis 2021 umgewandelt - ohne Ausstiegsklausel. Bentaleb müsse dafür am kommenden Wochenende gegen den 1. FC Köln lediglich in der Startelf stehen.

Wegen Afrika Cup: von 20 auf 18 Einsätze

Am vergangenen Wochenende gegen Berlin (2:0) bereitete der Nationalspieler zwei Treffer seiner Mitspieler vor. "Nabil hat zuvor auch schon in Sandhausen zwei Tore eingeleitet", sagte Cheftrainer Markus Weinzierl zufrieden. "Seine Qualität hat uns in den vier Spielen vor der Winterpause gefehlt." Zum Jahresende fehlte Bentaleb wegen eines Nasenbeinbruchs und eines Infekts.

Die Zahl der Einsätze war eigentlich auf 20 vereinbart worden. Weil der algerische Nationalspieler aber beim Afrika Cup teilnahm, greift die Klausel schon nach 18 Partien. Schalke darf sich also noch länger auf die Einsätze des Mittelfeldspielers freuen.