Ballack: "Götze muss sich hinterfragen"

Michael Ballack hat sich gewohnt meinungsstark geäußert

Der Capitano spricht Klartext: Michael Ballack hat ausführlich Stellung zur Entwicklung der Nationalmannschaft bezogen. Ein BVB-Sorgenkind kommt nicht gut dabei weg. Der gebürtige Sachse lobt zudem die unglaubliche Erfolgsstory von RB Leipzig.

Im "Sport Bild"-Interview zeigt sich der 40-Jährige beim Thema DFB-Elf besorgt. Einerseits, weil potenzielle Leistungsträger wie "Marco Reus oder İlkay Gündoğan oft verletzt sind". Außerdem brauche man "bei einem Turnier auch einen Neuner, also einen zentralen Stürmer. Mit Ausnahme von Mario Gomez haben wir keinen", so der frühere Weltklassespieler.

Entsprechend zurückhaltend formuliert Ballack die Chancen des amtierenden Weltmeisters bei der Endrunde 2018. "Das sind Probleme, die eine Mannschaft erst einmal in den Griff kriegen muss. Darum würde ich auch nicht sagen, Deutschland ist bei der WM in Russland als Titelverteidiger der absolute Top-Favorit", lässt der 98-fache deutsche Auswahlspieler wissen.

Die Entwicklung beim DFB betrachtet der einstige Teamkapitän nur aus der Ferne, wie er zugibt. Mit Bundestrainer Joachim Löw hat er nichts mehr zu tun: "Wir haben kein Verhältnis, auch keinen telefonischen Kontakt", so Ballacks nüchternes Fazit.

Deutliche Kritik an Götze

Auch zu einem Sorgenkind des deutschen Fußballs bezieht der 40-Jährige Stellung. "Wenn ich Mario Götze sehe, da verläuft seine Entwicklung nicht in die richtige Richtung. Er verfügt über herausragende Qualitäten, aber er ruft sein Potenzial, aus welchen Gründen auch immer, leider nicht ab. Dabei müsste er eigentlich immer spielen", analysiert Ballack den Status quo des einstigen Wunderkindes.

Um endlich aus dem sportlichen Dauertief zu kommen, rät er dem BVB-Bankdrücker, an seiner Außenwirkung zu arbeiten: "Götze muss sich hinterfragen. Seine Ausstrahlung ist nicht so optimal, sodass Mitspieler, der Trainer, die Fans und die Medien nicht das Gefühl haben, dass er unbedingt gegen seine derzeitige Situation ankämpft". Hintergrund: Nach seiner Flucht aus München im Vorsommer hat Götze auch an alter Wirkungsstätte noch nicht zur Form früherer Tage zurückgefunden. Seit Monaten steht der oftmals glücklos agierende 24-Jährige in der Kritik.

RB-Erfolg? "Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht"

Den Überfliegern von RB Leipzig traut Ballack unterdessen über kurz oder lang den Gewinn der deutschen Meisterschaft zu. "Weil RB die finanziellen Mittel hat", begründet der Ex-Kapitän des DFB seine Prognose.

Darüber hinaus lobt Ballack die Voraussetzungen für das erfolgreiche Arbeiten in Leipzig: "Dazu wurden mit der herausragenden Jugendarbeit Grundlagen geschaffen, um langfristig im Spitzenbereich konkurrenzfähig zu sein. Die Voraussetzungen in Leipzig sind bereits Champions-League-reif. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht", so Ballack.

Ballack stammt aus Sachsen und ist froh, dass mit Leipzig ein Klub aus seiner Heimat in der Bundesliga spielt. Dass Leipzig aufgrund der finanziellen Unterstützung durch einen Getränke-Hersteller oft angefeindet wird, versteht der 40-Jährige nicht: "Ich denke, dass es eine Neid-Debatte ist. Jede Stadt würde sich glücklich schätzen, wenn ein Sponsor wie RB mit Dietrich Mateschitz käme und den dort ansässigen Verein wirtschaftlich unterstützen würde."

Ballack bescheinigt den Verantwortlichen des Klubs eine hervorragende Arbeit: "Außerdem machen die Verantwortlichen in Leipzig einen ausgezeichneten Job. Sie investieren in die Infrastruktur und Nachwuchsarbeit. Sie haben bisher keinen Fehler gemacht."