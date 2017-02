Ballack: RB? "Eine Neid-Debatte"

Michael Ballack hat sich zur Situation in Leipzig geäußert

Michael Ballack traut Aufsteiger RB Leipzig über kurz oder lang den Gewinn der deutschen Meisterschaft zu. "Weil RB die finanziellen Mittel hat", begründet der Ex-Kapitän des DFB seine Prognose.

Darüber hinaus lobt Ballack die Voraussetzungen für das erfolgreiche Arbeiten in Leipzig: "Dazu wurden mit der herausragenden Jugendarbeit Grundlagen geschaffen, um langfristig im Spitzenbereich konkurrenzfähig zu sein. Die Voraussetzungen in Leipzig sind bereits Champions-League-reif. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht", sagte Ballack im Interview mit "Sport Bild".

Ballack stammt aus Sachsen und ist froh, dass mit Leipzig ein Klub aus seiner Heimat in der Bundesliga spielt. Dass Leipzig aufgrund der finanziellen Unterstützung vom Getränke-Hersteller Red Bull oft angefeindet wird, versteht der 40-Jährige nicht: "Ich denke, dass es eine Neid-Debatte ist. Jede Stadt würde sich glücklich schätzen, wenn ein Sponsor wie RB mit Dietrich Mateschitz käme und den dort ansässigen Verein wirtschaftlich unterstützen würde."

Ballack bescheinigt den Verantwortlichen des Klubs eine hervorragende Arbeit: "Außerdem machen die Verantwortlichen in Leipzig einen ausgezeichneten Job. Sie investieren in die Infrastruktur und Nachwuchsarbeit. Sie haben bisher keinen Fehler gemacht."