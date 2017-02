EM 2024: Türkei macht dem DFB Konkurrenz

Türkische Fans würden sich über eine EM im eigenen Land freuen

Die Türkei hat offiziell ihre Kandidatur für die Ausrichtung der EM 2024 verkündet und ist in Konkurrenz zu Deutschland getreten.

"So Gott will, reichen wir als Türkei unsere Bewerbung für die Kandidatur am 2. März ein", sagte der Chef des Türkischen Fußballföderation, Yıldırım Demirören, in Istanbul. Am 3. März läuft die Bewerbungsfrist bei der UEFA ab. Sportminister Akif Çağatay Kılıç erklärte bei der Pressekonferenz, die Bewerbung habe die Unterstützung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und von Ministerpräsident Binali Yıldırım.

Bislang hat nur Deutschland bei der UEFA sein Interesse an einer Ausrichtung des übernächsten Kontinentalturniers bekundet. Möglich ist auch noch eine Gemeinschaftskandidatur aus Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen. Allerdings hätte das Quartett angesichts fehlender Stadioninfrastruktur gerade gegen Deutschland praktisch keine Chance. Die EM-Vergabe durch das UEFA-Exekutivkomitee erfolgt im September 2018.

Die Türkei hatte sich auch schon um die EM 2016 beworben, war damals aber mit 6:7 Stimmen an Frankreich gescheitert. TFF-Verbandschef Demirören sagte: "Wir glauben daran, dass wir diesmal sowohl als Team als auch als Vorstand und als Land verdient haben, das (Turnier) zu bekommen."

"Wir werden eine erstklassige Bewerbung einreichen"

Beim DFB in Frankfurt können sich interessierte Städte noch bis zum Freitag als Spielort bewerben. Zehn Stadien mit einer Mindestkapazität von 30.000 Sitzplätzen werden gesucht. Angeblich liegen schon mehr Bewerbungen als die nötigen zehn vor. Zuletzt kamen Leipzig, Nürnberg und Stuttgart hinzu.

Auch Mönchengladbach, Bremen und Düsseldorf - bei der WM 2006 nicht berücksichtigt - wollen diesmal Gastgeber sein. Als gesetzt gelten Berlin, München, Dortmund, Frankfurt und Hamburg, die auch schon vor elf Jahren zu den wichtigsten Turnierorten des Sommermärchens zählten.

Seine Spielort-Kandidaten will der DFB am 15. September präsentieren. Der Auswahlprozess soll nach den Ungereimtheiten um die Heim-WM von Transparency International begleitet werden. "Wir werden eine erstklassige Bewerbung einreichen und dabei sehr genau darauf achten, dass wir in einem transparenten, nachvollziehbaren Prozess die möglichen zehn Spielorte auswählen", sagte DFB-Chef Reinhard Grindel.