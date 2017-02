Ex-Bayern-Profi in Italien entlassen

Massimo Oddo ist nicht mehr länger Trainer von Pescara Calcio

Der italienische Erstligist Pescara Calcio hat sich von seinem Trainer Massimo Oddo getrennt.

Massimo Oddo confermato alla guida tecnica del Delfino https://t.co/V8YREWj3Rt via @pescaracalcio — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) 13. Februar 2017

Die Entlassung des ehemaligen Bayern-Profis und Weltmeisters von 2006 beim abgeschlagenen Schlusslicht der Serie A kam überraschend, nachdem Klub-Präsident Daniele Sebastiani erst am Montag Oddo nach dem 3:5 beim FC Turin sein Vertrauen ausgesprochen hatte. Nach 24 Spieltagen hat Aufsteiger Pescara nur neun Punkte auf dem Konto.

In der vergangenen Saison schaffte Oddo mit den "Delfinen" über die Playoffs den Aufstieg in die Serie A. Zuvor hatte er erste Trainer-Erfahrungen in den Jugendmannschaften von Pescara gesammelt.

Als Fußballer spielte der heute 40-Jährige unter anderem für Lazio Rom, AC Mailand und den FC Bayern München. Im Sommer 2008 wechselte der Rechtsverteidiger auf Leihbasis nach München und brachte es auf 18 Bundesliga-Spiele für den Rekordmeister. Ein Jahr später ging Oddo wieder nach Mailand zurück.