Figo über Sanches: "Nicht einfach für ihn"

Luis Figo hat sich zu seinem Landsmann Renato Sanches geäußert

Der ehemalige portugiesische Nationalspieler Luis Figo hat sich zu Europameister Renato Sanches von Bayern München geäußert. Der ehemalige Mittelfeldstratege fordert noch ein wenig Zeit für den Youngster.

"Er wurde völlig zurecht zum besten jungen Spieler der EM gewählt, er ist ein fantastischer Spieler mit viel Qualität", so Figo im Interview mit "Sky Sport News HD": Es ist gerade nicht einfach für ihn in einem neuen Land, er braucht noch ein bisschen Zeit zum Eingewöhnen. Das Wichtigste für ihn ist, Spielzeit zu bekommen. Aber das wird nicht einfach, er muss sich auch noch an die Bundesliga gewöhnen".

Der Weltfußballer von 2001 ist dabei von der Qualität des 19-Jährigen absolut überzeugt: "Das hängt nur von ihm ab, ob er sich letztlich durchsetzt oder nicht. Er ist momentan nur eine von vielen Optionen des Trainers. Aber die Qualität dazu hat er ohne jeden Zweifel."

Figos Landsmann wechselte vor der Saison für 35 Millionen Euro von Benfica zum deutschen Rekordmeister, konnte sich an der Säbener Straße allerdings noch nicht durchsetzen. In der Bundesliga wurde Sanches von Trainer Carlo Ancelotti erst zehnmal eingesetzt - kein einziges Mal stand er dabei die vollen 90 Minuten auf dem Feld.