Müller: "Sind ein richtig geiles Team"

Nicolai Müller spielt eine starke Saison beim Hamburger SV

Der Hamburger SV befindet sich langsam wieder in der Erfolgsspur. Einer, der dazu beigetragen hat, ist Nicolai Müller. Jetzt spricht der Offensivmann über das Erfolgsgeheimnis der Hanseaten.

"Es hat sich in den letzten Monaten etwas entwickelt. Nach zehn Spielen mit zwei Punkten war es eine besondere Situation. Wenn wir da so weitergemacht hätten, wäre es das gewesen", sagte Müller gegenüber der "Bild" und lobte den Teamgeist. Doch die Mannschaft habe sich nun viel besser zusammengefunden.

"Wir wussten, dass es nur über die Mannschaft geht. Wir sind jetzt ein richtig geiles Team. Es macht jeden Tag Spaß, hier hin zu kommen", freute sich der 29-Jährige. Noch vor gut zwei Wochen war der HSV mit einer Schmach in das neue Jahr gestartet und hatte in Ingolstadt verloren. Laut Müller nur "ein Ausrutscher", der danach behoben wurde. "Wir waren selbst von uns enttäuscht und wussten, dass das nicht unser Gesicht war. Wir wollten das direkt wieder gut machen."

Eine tragende Rolle beim Aufschwung habe auch Trainer Markus Gisdol gespielt. "In gewisser Weise hat er uns schon aufgerüttelt. Wir mussten uns alle selbst hinterfragen. Er hat seine Maßnahmen mitgeteilt. Wir haben von der ersten Minute voll mitgezogen", sagte der vierfache Torschütze der Saison.

Walace? "Top"

Mit Mergim Mavraj, Kyriakos Papadopoulos und Walace habe der Verein zudem gute Verstärkungen geholt, glaubt Müller. "Mavraj war schon früh dabei, war mit im Trainingslager. Papa kennt die Bundesliga. Mit seiner Art und Weise hat er es in keiner Mannschaft schwer, sich direkt einzufügen", schwärmte der Rechtsaußen und fügte an: "Über Walace sind wir alle ein bisschen überrascht. Keiner hat geglaubt, dass er sich so schnell einleben kann. Gegen Köln habe ich ihn von der Tribüne aus gesehen. Da hat er mir schon gefallen. Gegen Leipzig war er wieder top."

Müllers Vertrag läuft im Sommer 2018 aus. Bislang gibt sich der HSV-Hoffnungsträger verhalten, was seine Zukunft angeht. "Mein Kontrakt läuft noch fast eineinhalb Jahre. Ich mache mir darüber aktuell keine Gedanken. Ich genieße einfach den Moment." Mindestens bis zum Ende der Saison will er weiter mit den Hanseaten für das große Ziel kämpfen: "Es geht für uns bis zum Ende um den Klassenerhalt, um nichts anderes."