Medien: Podolski im Sommer nach Japan

Ab Sommer in Japan unterwegs? Lukas Podolski soll vor einem Wechsel stehen

Lukas Podolski wechselt offenbar im Sommer von Galatasaray zu Vissel Kobe nach Japan. Das berichtet die türkische Tageszeitung "Hürriyet" am Mittwoch. Eine Bestätigung vom Management Podolskis steht noch aus.

Das Salär für den Ex-Kölner soll demnach für die drei Jahre 15 Millionen Euro betragen, als Ablösesumme sind 2,7 Millionen Euro im Gespräch. Seit geraumer Zeit wird der 129-fache Nationalspieler als Neuzugang in Japan gehandelt.

Gala-Vorstand Levent Nazioglu hatte bereits vor Wochen den bevorstehenden Transfer nach Nippon angekündigt: "Er will nicht bei uns bleiben, er will unbedingt nach Japan. Aber unter Preis lassen wir ihn nicht ziehen."

Podolski war im Sommer 2015 vom FC Arsenal an den Bosporus gewechselt. In seiner ersten Saison war er mit 17 Pflichtspieltoren und neun Vorlagen Topscorer, auch aktuell zählt er trotz verschiedener Verletzungen zu den Leistungsträgern.

Seine Karriere in der Nationalmannschaft hatte Podolski im vergangenen Sommer nach der EURO in Frankreich beendet. Am 22. März bestreitet der Publikumsliebling in Dortmund gegen England sein Abschiedsspiel für die DFB-Auswahl.