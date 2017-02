Bericht: RB Leipzig jagt Weiser und Leno

Mitchell Weiser (l.) und Bernd Leno sollen auf der Wunschliste von RB Leipzig stehen

Trotz zwei Niederlagen zuletzt kann RB mit großer Sicherheit schon für das internationale Geschäft planen. Hierfür braucht der Klub Verstärkungen und ist auf der Suche danach wohl bei mehreren Bundesliga-Nachbarn fündig geworden.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" hat der furiose Aufsteiger seine Fühler erneut nach Mitchell Weiser von Hertha BSC ausgestreckt. Schon im letzten Sommer hatten die Roten Bullen einen Versuch gewagt, waren aber noch gescheitert.

Der U-21-Nationalspieler verlängerte stattdessen beim Hauptstadtklub bis 2020. Damit war auch eine Ausstiegsklausel des ehemaligen Münchners von sieben Millionen Euro futsch, die die Leipziger gern genutzt hätten.

Allerdings soll Weiser laut dem Fachblatt trotzdem weiterhin eine Vertragsoption besitzen, die es ihm erlaubt, den Verein im Sommer zu verlassen. Nur müsste ein Interessent in diesem Fall mittlerweile elf Millionen Euro auf den Tisch legen, eine Summe, die RB ohne Probleme zahlen könnte.

Die Aussichten auf eine Verpflichtung stehen für den Bundesliga-Neuling nicht schlecht. Obwohl der 22-Jährige betonte, dass er sich in Berlin wohl fühle, gilt der Allrounder, der die komplette rechte Spielfeldseite bearbeiten kann, als ehrgeizig und würde gern international spielen. Hier wäre RB am Ende sicherlich - vor allem langfristig - die sichererer Variante.

Ein neuer Torhüter für das Bullen-Tor soll her

Auch zwischen den Pfosten will Leipzig die Qualität erhöhen. Schon im Sommer baggerten die Sachsen an Kölns Timo Horn und Leverkusens Bernd Leno. Beide sagten ab. Horn wollte bei einem Wechsel auf jeden Fall international spielen, Leno sogar explizit in der Champions League. Mittlerweile dürfte der Aufsteiger aber deutlich bessere Karten haben als noch vor einem halben Jahr.

Laut "Sport Bild" könnte der Effzeh-Torwart den Verein bis Ende Mai für eine festgeschriebene Ablösesumme von neun Millionen Euro zu verlassen. Bayers Keeper wäre für die doppelte Summe zu haben. Beide könnten im Sommer einen Wechsel zum ambitionierten Aufsteiger anstreben und Péter Gulácsi ersetzen, spekuliert die Sport-Zeitschrift.

Neben den Schlussmännern soll Leipzig außerdem noch bei den Verhandlungen mit Hoffenheims Jeremy Toljan und Nadiem Amiri mitmischen. Die Verträge der beiden Profis laufen 2018 aus. Auch Wolfsburgs Maximilian Arnold steht wohl weiter im Fokus von RB.