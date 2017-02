Huntelaar: "Zeigen, dass ich der Beste bin"

Klaas-Jan Huntelaar brennt auf sein Comeback

Klaas-Jan Huntelaar will nach seiner hartnäckigen Knieverletzung auf Schalke nochmal angreifen. Seine Zukunft im Knappen-Dress ließ der Knipser allerdings offen.

"Ich will allen zeigen, dass ich der beste Stürmer bin, wenn ich die Chance bekomme", sagte Huntelaar im "Sport-Bild"-Interview und kündigte an: "Ich bin jetzt wieder fit und will schnell wieder auf 100 Prozent kommen. Meine Zeit auf Schalke ist noch nicht abgelaufen! Ich weiß, dass ich nach wie vor viele Treffer erzielen kann."

Besonders in der aktuellen taktischen Ausrichtung sieht der Niederländer seine Chance. "Wir spielen nach der taktischen Umstellung im Herbst, nachdem wir fünfmal in Folge verloren hatten, viel mit schnellen Tempogegenstößen. Wir agieren ähnlich wie zum Beispiel 2015 in der Champions League beim 4:3-Sieg bei Real Madrid. Und da habe ich zwei Tore geschossen. Das hat auf höchstem Niveau geklappt", gibt sich der Goalgetter selbstbewusst.

"Kann nicht spielen, bis ich 50 bin"

Zur Zeit sei die Schalker Mannschaft aber im Umbruch: "In den ersten Jahren hatten wir die höchste Qualität im Kader: Mit Raúl, Farfán, Neuer, später kam Draxler dazu. Wir sind jetzt in einer anderen Phase. Bauen mit vielen jungen Spielern eine neue Mannschaft auf. Ein Verein durchlebt verschiedene Zyklen."

Seine eigene Zukunft auf Schalke ließ der 33-Jährige aber offen. "Im Moment brauchen wir keine Gespräche zu führen. Meine Konzentration gilt Schalke, denn die Saison läuft nicht ganz rund für uns. Meine Entscheidung hängt aber nicht vom Geld ab, sonst wäre ich vielleicht gar nicht mehr auf Schalke", verriet Huntelaar, der sich auch schon mit seinem Karriereende befasst: "Wann das sein wird, weiß ich nicht. Ich kann aber nicht spielen, bis ich 50 Jahre alt bin. Aber eines ist auch klar: Wenn ich Schalke verlasse, dann am liebsten mit einem Titel."