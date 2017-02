Labbadia zu Werder? "Keine Gespräche"

Frank Baumann wiegelt Gerüchte um eine Labbadia-Verpflichtung ab

Vier Pleiten in Folge und Platz 16 - bei einer weiteren Niederlage droht Werder-Trainer Alexander Nouri wohl die Entlassung. Ein Nachfolger soll schon im Anflug sein.

Laut "Bild"-Informationen soll kein anderer als Bruno Labbadia den abstiegsbedrohten SV Werder Bremen übernehmen. Der 51-Jährige kennt sich bestens mit dem Abstiegskampf aus. In der Saison 2014/2015 führte er den HSV noch auf den Relegationsplatz und rettete die Hanseaten schließlich.

Sportchef Frank Baumann will aber weiterhin an Alexander Nouri festhalten. "Wir sind davon überzeugt, das mit Alex durchzustehen", versichert der Geschäftsführer von Werder Bremen und stellt klar: "Es gab keine Gespräche und Treffen mit anderen Trainern."

"Alex hat gezeigt, dass er Impulse setzen und mit der Mannschaft über Wochen erfolgreich sein kann. Wir waren auch jetzt in allen Spielen nah dran an einem Punktgewinn. Das muss alles in die Bewertung einfließen", stärkte Baumann Nouri den Rücken.

"Nur mit nett halten wir die Klasse nicht"

Handlungsbedarf sieht der Sportchef dafür beim Kader. Nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach kündigte der 41-Jährige an, zu prüfen, welcher Spieler es wert sei, das Werder-Trikot zu tragen. "Ich will niemanden rausschmeißen, aber wir werden genau hinschauen, mit wem wir über die Saison hinaus weiter zusammenarbeiten möchten", sagte Baumann der "Fussball Bild". Eine Möglichkeit wäre es, Spieler, die nicht überzeugen aber noch einen laufenden Vertrag haben, zur U23 zu schicken.

Die volle Konzentration liege jetzt aber erst einmal auf der Partie in Mainz. Baumann erwartet von den Spielern "eine andere Mentalität und unbedingten Siegeswillen". Werder habe zwar eine sehr nette und pflegeleichte Mannschaft, aber mit nur nett hält man eben die Klasse nicht: "Wir brauchen Entschlossenheit, Cleverness, Verbissenheit."