Matthäus: "Kahn wäre Top-Lösung" beim FCB

Lothar Matthäus hat sich für Oliver Kahn (l.) stark gemacht

Lothar Matthäus hat sich erneut in die Sportvorstand-Suche der Bayern eingeschaltet und Oliver Kahn als Personalie ins Spiel gebracht. Außerdem äußerte sich der Ex-FCB-Star zum Champions-League-Spiel gegen Arsenal.

"Kahn wäre eine Top-Lösung, er trägt das Bayern-Gen in sich", schrieb Matthäus in seiner "Sport-Bild"-Kolumne und fügte an: "Ich würde ihn nun für geradezu prädestiniert halten, eine Aufgabe im Verein zu übernehmen. Aber Kahn würde seine Aufgabe im Verein heute sicher nicht darin sehen, mit der Mannschaft zu den Spielen zu reisen und abends gemeinsam zu essen. Sprich: wie ein Teammanager darauf zu achten, dass alles in geregelten Bahnen läuft."

"Er müsste mit viel mehr Kompetenzen ausgestattet werden und einen Sitz im Vorstand bekommen. Die Frage wäre aber dann erneut: Dulden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge einen Entscheider neben sich? Hoeneß und Rummenigge sind Machtmenschen, die beide nur äußerst ungern Kompetenzen abgeben. Auf dem Platz fordern sie immer von jungen Spielern, dass diese Verantwortung übernehmen. In der Führung wird dies von neuen Mitarbeitern aber nicht gewünscht", kritisierte der Rekordnationalspieler das Münchner Führungsduo.

"Müller erneut auf der Bank"

Für das anstehende Champions-League-Achtelfinale gegen Arsenal ist Matthäus aber optimistisch. "Ich erwarte enge Spiele. Beide Mannschaften sind nicht in Topform, beide stehen unter Druck. Der FC Bayern hat jedoch in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass er die besten Leistungen abliefern kann, wenn es um alles geht", so der 55-Jährige.

Den aktuell kriselnden Thomas Müller sieht der Weltfußballer von einst dabei nicht in der Startelf: "Ich gehe davon aus, dass Thiago von Trainer Carlo Ancelotti den Vorzug bekommt und Müller erneut in einem wichtigen Spiel zu Beginn auf der Bank sitzen wird. Durch die im Vergleich zu den meisten Bundesligisten offensivere Spielweise von Arsenal könnten sich Räume ergeben, die von den Bayern genutzt werden müssen. Hier ist speziell Thiago mit seinen Schnittstellen-Pässen gefragt."