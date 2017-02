Stanković-Abschied noch im Februar?

Marko Stanković ist bei Sturm Graz nur noch Reservist

Marko Stanković steht bei Sturm Graz auf dem Abstellgleis. Der Abschied im Sommer ist mit Vertragsende mehr oder weniger beschlossen. Ein Wechsel wäre noch bis Ende Februar möglich, wie "Laola1.at" berichtet.

61 Spielminuten in der Bundesliga, 98 im ÖFB-Cup. Die Leistungsbilanz von Marko Stanković in der laufenden Saison ist bescheiden. Der 30-jährige Mittelfeldspieler kommt bei Sturm Graz nicht mehr zum Zug. Der Vertrag läuft noch bis Sommer, eine Verlängerung ist höchst unwahrscheinlich. Stanković wurde im Winter-Transferfenster mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Ganz vom Tisch ist ein vorzeitiger Abschied von den Schwarz-Weißen offenbar noch nicht.

"Es gab Gespräche mit einem Zweitliga-Klub aus China. Wir haben verhandelt", wird Stanković-Berater Max Hagmayr von "Laola1.at" zitiert. "Es ist noch nicht ganz aus der Welt, es ist noch keine Letztentscheidung gefallen." Das Transferfenster in China schließt Ende Februar.

red