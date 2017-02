Schalke ohne Bentaleb gegen Saloniki

Bentaleb wird den Schalkern in Saloniki fehlen

Der FC Schalke 04 muss im Zwischenrundenhinspiel der Europa League am Donnerstag bei PAOK Saloniki auf Taktgeber Nabil Bentaleb verzichten.

Der Algerier trat den Flug nach Griechenland wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht an. In der laufenden Saison zählt der 22-Jährige zum Stammpersonal von Coach Markus Weinzierl. In der Bundesliga traf Bentaleb bereits viermal und bereitete zudem drei Tore vor. Auch international war er für die Königsblauen erfolgreich.

Trostpflaster für die Gelsenkirchener: Der zuletzt angeschlagene Eric Maxim Choupo-Moting (Adduktorenprobleme) war am Mittwoch wieder an Bord.