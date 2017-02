Nürnberg mehrere Wochen ohne Sepsi

Wird dem 1. FC Nürnberg zwei Monate fehlen: László Sepsi

Schlechte Nachrichten für alle Club-Fans: Der 1. FC Nürnberg muss voraussichtlich acht bis zehn Wochen auf Linksverteidiger László Sepsi verzichten.

Der 30-jährige Rumäne wurde in Regensburg am linken Sprunggelenk operiert, wie der Verein mitteilte. In den kommenden Tagen werde Sepsi nach Nürnberg zurückkehren und mit der Reha beginnen.

In der laufenden Saison bestritt Sepsi für die Franken 18 Partien.