Metzelder wird Sportdirektor in Münster

Abschied aus Ingolstadt: Malte Metzelder geht nach Münster

Abschied nach einem Jahrzehnt bei den Schanzern: Malte Metzelder verlässt den FC Ingolstadt. Der jüngere Bruder von Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder gibt seinen Job als Assistent der Geschäftsführung auf, um ab April den Posten des Sportdirektors beim Drittligisten Preußen Münster zu übernehmen.

"Ich habe in Ingolstadt eine tolle Zeit gehabt, zunächst mit zwei Aufstiegen in meiner aktiven Zeit, später dann durch das studienbegleitende Trainee-Programm innerhalb des Vereins", sagte der 34-Jährige: "Nach zehn Jahren in Ingolstadt fällt der Abschied nicht leicht, aber ich freue mich sehr auf die sportliche Herausforderung bei Preußen Münster."

Seit dem Abgang von Carsten Gockel im November des vergangenen Jahres stand der Wunschkandidat schon länger fest. "Malte Metzelder ist nach Überzeugung von Präsidium und Aufsichtsrat in der gegenwärtigen Aufbruchsstimmung der richtige Mann, um mit den Gremien, dem Trainer und der Mannschaft sowie der tollen Unterstützung durch unsere Fans die ambitionierten Ziele unserer Preußen umzusetzen", freut sich Vereinspräsident Christoph Strässer auf den ehemaligen Verteidiger.

Metzelder spielte von 1998 bis 2003 zunächst in der Jugendabteilung und dann bei den Profis der Münsteraner. Über Borussia Dortmund und ein Engagement beim VfR Aalen zog es ihn schließlich zum FC Ingolstadt.