Altıntop: "Das tat meiner Seele gut"

Von Darmstadt begeistert: Hamit Altıntop

Liebe auf den ersten Blick: Lilien-Coach Torsten Frings hat Hamit Altıntop innerhalb kürzester Zeit von dem Wechsel zum SV Darmstadt 98 überzeugen können.

"Ich wollte auf keinen Fall etwas machen, woran ich nicht glaube", erklärt der türkische Ex-Nationalspieler im "kicker": "Hinzu kam, dass ich im Januar zum zweiten Mal Vater wurde. So konnte ich bei der Geburt dabei sein. Als dann Torsten anrief, wusste ich nach drei Sätzen, dass es funktionieren kann."

Frings bringe eine "unheimliche Energie und Motivation rüber", lobt Altıntop, der zuvor bei Galatasaray in seinem Heimatland aktiv war: "Es kommt mir vor, als hätte er gestern noch selbst gespielt. Torsten hat mir das Gefühl gegeben, dass er genau die Fähigkeiten und die Erfahrung braucht, die ich mitbringe. Das tat meiner Seele gut, so etwas hatte ich die Monate zuvor extrem vermisst."

Mit den Lilien in der Liga zu bleiben sei aber "schwieriger, als mit Galatasaray Meister zu werden", so der Ex-Schalker, der gleichwohl kämpferisch bleibt: "Ich bin bereit, alles dafür zu geben, dass wir den ein oder anderen Gegner noch ärgern."

Bruder-Duell rückt näher

Einer dieser Gegner wird in einer Woche der FC Augsburg sein, also der Verein, bei dem Zwillingsbruder Halil auf Torejagd geht. Kein Grund für die Zwillinge, plötzlich anders miteinander umzugehen. "Wir telefonieren weiterhin jeden Tag. Es ändert sich also eigentlich nichts, außer, dass wir uns nächste Woche sehen. Wir sind eben Zwillinge und dazu zwei Jungs, die die gleichen Interessen haben und den gleichen Beruf ausüben", so Neu-Darmstädter Hamit über das Familien-Duell.

Tipps geben sich die beiden 34-Jährigen allerdings nicht: "Man sagt sich vielleicht, ob man spielt oder nicht. Wer sonst dabei ist oder welche Taktik gespielt wird, wird nicht thematisiert. Wir sind vernünftig genug, um keine Interna weiterzugeben".