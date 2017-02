Scholes lobt Schweini: "Hochprofessionell"

Versteht die Degradierung von Schweinsteiger nicht: United-Legende Paul Scholes

Worte mit Gewicht: Paul Scholes, Vereinslegende von Manchester United, setzt sich für eine größere Rolle von Bastian Schweinsteiger beim englischen Rekordmeister ein.

"Er kann noch immer ein Spiel kontrollieren, wenn man ihn lässt und ich hoffe, der Manager lässt ihn", erklärt der 42-Jährige dem "kicker". "Die Fans jedenfalls lieben Bastian, er ist ein sehr spezieller Spieler."

Unter José Mourinho war der deutsche Routinier zunächst gar nicht zum Einsatz gekommen, seit November darf er zumindest wieder im FA Cup und im Ligapokal auflaufen. Im Gegensatz zur Hinserie wurde der 32-Jährige auch für den Europa-League-Kader nominiert.

Der Umgang des portugiesischen Coaches mit Schweinsteiger sei "seltsam", kritisiert Scholes. "Aber ich fand es bemerkenswert, wie hochprofessionell Bastian reagiert hat, indem er einfach weiterarbeitete, ohne zu jammern. Leider wissen wir alle nicht, woran es genau lag."

"Manchester United muss immer im wichtigsten Wettbewerb spielen"

Unterdessen glaubt Scholes nicht an eine Aufholjagd der Red Devils im Titelkampf der Premier League. Der englische Ex-Nationalspieler hofft, dass sich sein Herzensklub irgendwie noch in die Königsklasse mogeln kann - notfalls über den Umweg Europa League.

"Ein Verein wie Manchester United muss immer im wichtigsten Wettbewerb spielen, und das ist nun mal die Champions League. Deshalb hoffe ich auch, dass José Mourinho gegen Saint-Étienne die stärkste Mannschaft bringt", so der Rotschopf. Allerdings warnt er vor der Konkurrenz: "Vor allem die drei spanischen Klubs, also Athletic Bilbao, Villarreal und selbst Celta Vigo. Dazu noch AS Rom. Für die zwei Deutschen sehe ich nur Außenseiterchancen, weil es international an Erfahrung mangelt, genauso wie für Tottenham".

Manchester United trifft am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League auf den französischen Vertreter AS Saint-Étienne.