Walace: "Mein Fokus liegt auf dem HSV"

HSV-Neuzugang Walace (r.) hat sich gleich gut eingefunden

Walace ist erst seit wenigen Wochen beim HSV und gilt doch schon als eine der großen Hoffnungen. Gegen RB Leipzig feiert der Brasilianer über 90 Minuten sein Debüt. Aber das soll nur der Anfang sein, berichtete der 21-Jährige im Interview in der "Fussball Bild".

Sein Einstand sei ein "Riesen-Ding" gewesen: "Der Druck im Vorfeld war enorm. Ich war zwar darauf vorbereitet, aber dass es gleich so gut klappt, habe ich ehrlicherweise nicht erwartet. Dann noch das Tor gegen Leipzig. Ich konnte es selber kaum glauben", geriet Walace ins Schwärmen.

Die Eingewöhnung bei den Hanseaten sei so schnell gegangen, weil er in ein funktionierendes Gebilde gekommen sei. "Jeder im Verein hat mir geholfen", berichtet der Defensivspezialist und lobte auch seinen Landsmann Douglas Santos: "Douglas natürlich besonders. Er ist für mich wahnsinnig wichtig – auf und neben dem Platz. Wir verstehen uns super und sind nun sogar Nachbarn."

Neymar? "Hat mir gratuliert"

Über den HSV möchte der 21-Jährige irgendwann auch den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffen, beruhigt aber Fans und Verantwortliche: "Das ist im Moment aber überhaupt kein Thema. Mein Fokus liegt auf dem HSV. Ich will Spiele gewinnen und die Klasse halten."

Mit einem Spieler der Seleção ist Walace auch schon gut vertraut: Neymar. "Wir sind gute Freunde. Er hat mein Tor gegen Leipzig in einer Zusammenfassung gesehen und mir direkt eine Glückwunsch-SMS geschickt. Wir stehen regelmäßig in Kontakt", berichtete der Brasilianer und fügte an: "Schon bei meinem Wechsel nach Hamburg hat er mir gratuliert."