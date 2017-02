Dragović vor Comeback gegen Augsburg

Aleks Dragović kann endlich wieder dem Ball nachjagen

Drei Wochen musste Aleksandar Dragović seinen Teamkollegen bei der Arbeit zusehen, jetzt ist die Sehnenverletzung im Oberschenkel abgeklungen, einem Comeback gegen Augsburg (Freitag, 20:30 Uhr im weltfussball-Liveticker) steht nichts im Wege.

"Mittlerweile bin ich schmerzfrei, seit Anfang der Woche wieder zurück am Platz und bei der Mannschaft, das fühlt sich großartig an", ließ der ÖFB-Innenverteidiger in einer Aussendung verlautbaren.

Nasse Rehabilitation

Die Verletzung selbst kam für ihn zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Der Frühjahrs-Auftakt gegen Hertha BSC war für ihn bereits nach acht Minuten beendet. "Nach der sehr guten Winter-Vorbereitung gleich im ersten Pflichtspiel verletzungsbedingt auszuscheiden und drei Wochen pausieren zu müssen, war für mich extrem bitter", so der Wiener.

Bei der Reha wurde "Drago" zur Wasserratte: "Wenn ich nicht Fußballspielen kann bin ich nicht auszuhalten, ich war enttäuscht und habe meinen ganzen Frust in der Therapie ausgelebt. Dabei war ich mehr im Wasser als sonst wo, ich habe sehr intensiv gearbeitet und insgeheim mit einem Comeback gegen Hamburg spekuliert. Aber die Ärzte haben gemeint das Risiko sei zu groß, damit habe ich mich weiter gedulden müssen."

Neben der Begegnung mit Augsburg, bei der das 50.000. Bundesliga-Tor fallen könnte, steht auch der Champions-League-Kracher gegen Atlético Madrid an. Die Vorfreude hält sich bei Dragović aber (noch) in Grenzen: "Die wird erst kommen. Im Moment konzentriere ich mich ausschließlich auf die Vorbereitung und das Spiel gegen Augsburg."

red