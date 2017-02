Barisic übernimmt türkischen Erstligisten

Zoran Barišić fühlte sich als Rapid-Trainer nicht immer richtig verstanden

Etwas mehr als ein halbes Jahr nach seinem Abschied beim SK Rapid hat Zoran Barisic einen neuen Verein gefunden. Laut Informationen des "Kurier" heuert der Wiener als neuer Trainer beim türkischen Aufsteiger Karabükspor an. Am Donnerstagabend bestätigte der Klub die Einigung, die Vertragsunterzeichnung soll am Freitag erfolgen.

Bei Karabükspor wird Barisic Nachfolger von Igor Tudor, der erst vor kurzem von Galatasaray abgeworben wurde, werden. Im Moment liegt Karabükspor auf dem zehnten Platz der SüperLig.

Norbert Schweitzer, der ehemalige Trainer von den Rapid Amateuren soll ihm als Co-Trainer folgen. Der Abgang, das Ziel und die Aufgabe wurde auch schon von seinem aktuellen Klub SC/ESV Parndorf auf der Klub-Homepage verlautbart.

