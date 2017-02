Generali statt Horr - Vertrag verlängert

So soll die fertige Heimstätte nach dem Umbau aussehen

Der FK Austria Wien wird auch längerfristig ihre eigentliche Heimstätte Generali Arena nennen. Die Violetten einigten sich mit dem Versicherungsunternehmen auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

"Der neue Vertrag, der nun bereits zum zweiten Mal vorzeitig verlängert wird, gibt uns Planungssicherheit und zeigt, wie wichtig sowohl uns als auch der Generali diese Zusammenarbeit ist. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es keine Selbstverständlichkeit, den Weg über so viele Jahre gemeinsam zu beschreiten, das ist ein Zeichen von Stabilität und großem gegenseitigem Vertrauen", meinte Austria-Präsident Wolfgang Katzian in einer Aussendung.

Die Laufdauer des Kontrakts wurde nicht genannt. Im Moment spielt der FAK bekanntlich im Ernst Happel Stadion, da am Verteilerkreis kräftig gebaut wird. 2018 soll die neue-alte Heimstätte mit einem Fassungsvermögen von 17.500 Zusehern fertig sein.

Mehr dazu:

>> Derby zieht harte Strafen nach sich

red