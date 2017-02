Presse: Bayern läuft Amok, Özil verschwindet

Der FC Bayern deklassierte Mesut Özil und Co. im Achtelfinal-Hinspiel

Massaker, Debakel, Lehrstunde: Nach der deftigen 1:5-Klatsche in München steht Arsenal einmal mehr am Pranger. Während die Bayern für ihren Auftritt gefeiert werden, wird Mesut Özil besonders kritisch beäugt. Die Pressestimmen:

England:

Guardian: Es ist das gleiche, alte Arsenal. Bayern läuft nach der Auswechslung von Laurent Koscielny Amok. Nachdem Arsenal den Bayern gegen Ende der ersten Halbzeit viele Sorgen bereitet hat, wurden sie in der zweiten Halbzeit auseinander genommen. Arsenal kann sich glücklich schätzen, nur fünf Tore kassiert zu haben.

Telegraph: Es hört sich nach einem schlechten Film an – ein Film, den wir schon kennen. Arsenal wurde geschlagen und erniedrigt. Es war die nächste schreckliche europäische Nacht. Arsenal hat eine Richtung gefehlt, der Kampf und Führungskraft. Bayern hat nicht mal gut gespielt und hätte trotzdem sechs oder sieben Tore schießen können.

DailyMail: Wenn Arsenal gegen eine Spitzenmannschaft unter Druck steht, kollabiert es. Sie lernen einfach nicht. Es war ein Gemetzel. Vor der Rückkehr in seine Heimat hieß es, Mesut Özil sei kein Spieler für die großen Spiele. Es ist schwer zu widersprechen.

BBC: Zum ersten Mal seit fünf Jahren hat Arsenal seine Gruppe gewonnen. Dennoch zogen sie die Deutschen. Ihre Ängste wurden in München bestätigt. Es hat sich gezeigt, wie weit sie hinter Europas Elite zurück sind – und wie wenig Fortschritt sie seit der letzten Lektion in München gemacht haben.

Evening Standard: Arsenal kapitulierte gegen eine Bayern-Mannschaft, die noch nicht mal ihren besten Fußball spielen musste, um sich eine hohe Führung zu holen.

Spanien:

Marca: Endlich können die Bayern den Fußball von Carlo Ancelotti genießen. Die Deutschen haben ihren Stil gefunden und Arsenal überrollt. Zehn fatale Minuten haben Wengers Absichten über den Haufen geworfen.

AS: In nur zehn Minuten öffnet Bayern die Tür zum Viertelfinale. Diese Bayern waren nicht die aus der Bundesliga. Mit dem Treffer erweckte Arsenal die Wut der Münchner. Sie kamen wie eine Kanonenkugel aus der Kabine und haben Arsenal in wenigen Minuten zerstört.

El Pais: Bayern schickt Arsenal auf die Bretter! Die Kraft der Deutschen ist alarmierend und macht sie zu einem Favoriten in der Champions League. Als die Deutschen erwachten, vergaßen sie die Lethargie, die ihnen der Ausgleich verpasst hatte.

Frankreich:

L'Equipe: Die Geschichte wiederholt sich! Bayern dominiert Arsenal und steht so gut wie sicher im Viertelfinale. Zu schnell, zu kraftvoll: Als Thiago die schwache Abwehr bestrafte und Ospina ohne Chance ließ, existierte Arsenal nicht mehr.

So Foot: Nach 45 Minuten, in denen die Gunners mit den Bayern mithielten, brachen sie sein. Mesut Özil ist ein Spieler, den wir nicht verstehen, noch nie verstanden haben. Wir wissen, dass er ein Mensch mit unglaublichen Fähigkeiten ist. Aber was muss passieren, damit sie aktiviert werden?

Le Figaro: Rücksichtslose Bayern zerstören Arsenal! Die Spieler von Carlo Ancelotti haben ihren Opfern eine Lektion erteilt. Die kommenden Gegner der Deutschen sollten gewarnt sein. Mesut Özil war einmal mehr nicht in der Lage, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Ihm fehlte es an Aggressivität und Konzentration. Er verschwand ein weiteres Mal.

Italien:

Gazzetta: Ancelotti hat seine Reifeprüfung bestanden. Arsène Wenger braucht schon wieder ein Wunder. Und gegen diese Bayern würde sogar das vielleicht nicht reichen

Tuttosport: Bayern nimmt Arsenal mit 5:1 auseinander. Die Statistiken belegen das Massaker, das in der zweiten Halbzeit stattfand. Bayern hatte 70 Prozent Ballbesitz und 24 Torschüsse. Arsenal scheiterte daran, ein echter Gegner zu sein.

La Repubblica: Bayern fegt Arsenal vom Feld und löst das Ticket zur nächsten Runde. Carlo Ancelotti erteilt Arsène Wenger eine Lehrstunde. Ein Doppelschlag in wenigen Minuten beendet Arsenals Hoffnungen.

Österreich & Schweiz:

Blick: Thiago und Lewa zerlegen die Gunners. Bayern München zeigt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League seine Klasse. Gegen Arsenal brauchts starke 13 Minuten nach der Pause, um mit einem komfortablen Polster nach London reisen zu können.

NZZ: Der FC Bayern deklassiert Arsenal! Es war jener nahezu perfekte Abend auf großer Bühne, den sich die Bayern erhofft hatten. Niemand würde je bestreiten, dass es sich bei der Partie Bayern - Arsenal um einen Klassiker der jüngeren Fußball-Historie handelt. Ein Klassiker, den vor allem die Bayern schätzen, denn für gewöhnlich nimmt er einen Verlauf, in dem sie obsiegen. Das Achtelfinal-Hinspiel in München gehorchte dann auch diesen Gesetzmäßigkeiten

Krone: 5:1! Bayern-Express zerlegt hilflose Arsenal-Elf Nach dem Seitenwechsel und dem verletzungsbedingten Ausfall von Koscielny sorgten die Bayern binnen zehn Minuten für die Entscheidung im Spiel und wohl auch im K.-o.-Duell.

Die Presse: Bayern schießt Arsenal ab. Der deutsche Rekordmeister feierte im Hinspiel einen klaren 5:1-Sieg und gab damit eine deutliche Ansage im europäischen Titelrennen ab. Bayern unter Carlo Ancelotti steht nicht für Spektakel, diesmal bekamen die 70.000 Fans in der ausverkauften Allianz-Arena jedoch einiges geboten.