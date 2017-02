Leere Südtribüne: Wölfe wollen Chance nutzen

Wolfsburg will die leere Südtribüne für sich nutzen

Der VfL Wolfsburg will am Samstag bei Borussia Dortmund die Gunst der Stunde nutzen.

"Falls es jemals einen guten Zeitpunkt gab, in Dortmund zu spielen, dann ist dieser vielleicht jetzt", erklärte Coach Valérien Ismaël. Wegen zahlreicher Schmäh-Plakate beim Spiel gegen RB Leipzig ist die Südtribüne der Dortmunder am Samstag gesperrt.

Doch auch der französische Übungsleiter weiß um die Schwere der Aufgabe am kommenden Spieltag: "Der BVB hat in Lissabon ein gutes Auswärtsspiel gespielt. Wir wissen, welcher Brocken auf uns zukommt. Wir müssen vor allem Mut zeigen und offensiv für Entlastung sorgen", so der 41-Jährige.

#Ismaël: Wir müssen die Situation am Samstag klug lösen und zur Grundlinie kommen. Wir dürfen keine Dominanz des @BVB zulassen. #BVBWOB — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 16. Februar 2017

Verzichten müssen die Niedersachsen bei der Partie erneut auf Josuha Guilavogui (Wadenverletzung). Für Daniel Didavi, Siegtorschütze in der Vorwoche beim 2:1-Erfolg gegen 1899 Hoffenheim, wird es Ismaël zufolge "noch nicht für einen Startelfeinsatz reichen".

Der VfL rangiert mit 22 Punkten derzeit auf dem 14. Platz.