Schwerer Schlag! Bittencourt fehlt wochenlang

Leonardo Bittencourt (r.) wird dem FC Köln wochenlang fehlen

Bitter für den 1. FC Köln: Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt den Geißböcken wegen eines Sehnenanrisses im linken Oberschenkel mindestens sechs Wochen lang fehlen.

Bittere Diagnose nach MRT: Mindestens sechs Wochen Pause für @lbittencourt32. Sehnenanriss im linken Oberschenkel. #effzeh — 1. FC Köln (@fckoeln) 16. Februar 2017

Es ist die dritte schwere Verletzung für den 23 Jahre alten Deutsch-Brasilianer in der laufenden Saison: Bittencourt verpasste wegen einer Oberschenkelverletzung und eines Bänderrisses am linken Sprunggelenk bereits elf Ligaspiele.

Bittencourt stand in dieser Bundesliga-Saison erst neunmal auf dem Rasen. Nach der überstandenen Verletzung wollte der gebürtige Leipziger in der Rückrunde mit dem FC eigentlich angreifen. "Ich will weiter auf mich aufmerksam machen, aber dafür muss ich vom Leistungsniveau wieder dahin kommen, wo ich mal war - und mich noch verbessern", so der Kölner nach dem 6:1-Kantersieg in Darmstadt. Die Ziele muss der 23-Jährige nun vorerst wieder nach hinten schieben.