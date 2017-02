96-Kapitän Schmiedebach kontert Kind-Kritik

Manuel Schmiedebach (l.) will die Kritik nicht auf sich sitzen lassen

Konter vom Kapitän: Manuel Schmiedebach, Mannschaftsführer bei Hannover 96, hat Stellung zur Kritik von Vereinspräsident Martin Kind bezogen.

"Es ist normal, dass der Chef sich Sorgen macht. Aber es zählt der Aufstieg. Wir haben 38 Punkte, das ist nicht so schlecht", so der Mittelfeldspieler in der "Fußball Bild". Gleichwohl sieht auch der 28-Jährige Steigerungspotenzial: "Wir sind auch nicht ganz zufrieden mit den Spielen, die wir zuletzt abgeliefert haben. Aber am Ende steht das Ergebnis, in der Tabelle wird nicht bewertet, ob wir schönen Fußball gespielt haben".

Die Niedersachsen nehmen derzeit in der Tabelle Rang zwei ein, ein direkter Aufstiegsplatz. Dennoch hatte der Klubboss öffentlich Bedenken geäußert: "Wir gewinnen nur mit Krampf, es fehlt die Souveränität. Einzelne Spieler haben sehr unterschiedliche Entwicklungen genommen."

"Negativität ist kontraproduktiv für die Leistung"

Aufkommende Spekulationen um Risse im Teamgefüge dementiert Schmiedebach: "Die Stimmung ist ungebrochen, wir halten zusammen, sind als Team verwachsen. Ob Pfiffe von den Rängen und die nörgeligen Kommentare sein müssen, lassen wir mal so dahingestellt sein. Negativität ist kontraproduktiv für die Leistung".

Am Sonntag müssen die Roten bei Dynamo Dresden antreten. Gegen den Aufsteiger hatte Hannover in der Hinserie die bislang einzige Heimniederlage (0:2) kassiert.