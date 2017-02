Gentner: "Baumgartl Kandidat fürs DFB-Team"

Christian Gentner (r.) traut Timo Baumgartl eine große Karriere zu

Christian Gentner traut seinem Stuttgarter Teamkollegen Timo Baumgartl eine große Karriere zu. Ein Platz in der Nationalmannschaft sei für den 20-Jährigen nicht unrealistisch.

"Die Nationalverteidiger müssen nicht nur gegen den Ball arbeiten, sondern auch damit umgehen können. Das kann Timo", so der Routinier. Für Gentner ist es nicht unrealistisch, dass Top-Talent Baumgartl früher oder später in der Nationalmannschaft spielen wird. "Seine Fähigkeiten sind unbestritten, dazu ist er klar im Kopf. Aus ihm kann ein ganz Großer werden", schwärmt der 31-Jährige im Interview mit der "Fussball Bild".

Der 20-jährige Baumgartl ist Abwehrchef beim Zweitliga-Spitzenreiter aus Stuttgart. Seitdem das Eigengewächs gemeinsam mit dem gleichaltrigen Benjamin Pavard ein Duo in der Innenverteidigung bildet, ist ein Aufwärtstrend in der Defensive zu erkennen.

Defizite in der Winterpause aufgearbeitet

Im neuen Jahr feierte der VfB Stuttgart in drei Spielen drei Siege. "Wir hatten eine gute Vorbereitung, haben uns vor allem defensiv stabilisiert. Das ist der Hauptpunkt", analysiert Gentner. Dass die Spieler im Gegensatz zur Hinrunde körperlich fitter geworden sind, ist für ihn kein entscheidender Faktor. "In der Hinrunde haben wir es unbewusst zugelassen, dass wir nach Führungen oder guten Phasen immer wieder nachgelassen haben. Das haben wir in der Winterpause aufgearbeitet", so der Ex-Nationalspieler.

Es sei auch gar nicht so schlecht, dass Hannover 96, Mitabsteiger und größter VfB-Konkurrent im Kampf um den Aufstieg, das letzte Spiel gewonnen hat. "So kann sich niemand sicher fühlen", erklärt Gentner.